Як розраховуються виплати
Відповідно до законодавства України, розмір грошової допомоги за період тимчасової непрацездатності визначається на основі середньоденної заробітної плати працівника та його страхового стажу.
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Відтак, розміри лікарняних застрахованим особам залежать від стажу та розраховуються наступним чином:
- 50% середньої зарплати — коли страховий стаж становить не більше 3 років;
- 60% — термін страхового стажу від 3 до 5 років;
- 70% — страховий стаж становить від 5 до 8 років;
- 100% — термін страхового стажу перевищує 8 років.
Хто ще може отримати 100% виплати
Водночас для деяких осіб розмір лікарняних дорівнює 100% незалежно від наявності стажу. Зокрема, йдеться про осіб, які мають відповідні до законодавства пільги, а саме:
- постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії;
- ветерани війни;
- члени родин загиблих захисників та захисниць.
Як отримати виплату за лікарняним
Лікарняні виплати надаються за рахунок коштів, збережених у Пенсійному фонді. Для отримання цих виплат роботодавцям необхідно подати заяву-розрахунок до ПФУ.