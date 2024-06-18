Як отримати гроші за лікарняний на роботі
Джерело:ПФУ
Іноді буває так, що особа втрачає свою працездатність тимчасово. Зазвичай на такий період назначають лікарняний, але є нюанси.
Як взяти лікарняний
У ПФУ повідомили, що тимчасова непрацездатність працівників (лікарняний) підтверджується листком непрацездатності.
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Тимчасова втрата працездатності – це період непрацездатності людини внаслідок захворювання, травми або інших причин (вагітність та пологи, карантин тощо), який має тимчасовий характер і триває до відновлення працездатності,
– написали у Фонді.
Алгоритм отримання листка непрацездатності такий:
- Застрахована особа звертається до лікаря, щоб встановити факт тимчасової непрацездатності.
- Лікар за результатами огляду створює в Реєстрі медичний висновок про тимчасову втрату працездатності застрахованої особи.
- на підставі цього в Електронному реєстрі листків непрацездатності формується листок непрацездатності (ЛН) у разі наявності інформації про застраховану особу в Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
- Роботодавець в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ отримує ЛН в день його створення.
- Лікарняний набуває статусу “Готовий до сплати” через 7 днів після дати його закриття.
Визначення кількості днів для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності відділом кадрів або уповноваженою особою роботодавця є вирішальним етапом у цьому процесі.Нагадаємо! Роботодавець повинен розглянути документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності протягом 10 робочих днів з моменту набуття статусу "готовий до виплати", а для допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами цей термін скорочується до 3 днів.
Після цього розгляду приймається рішення про виплату, яке потім обробляється бухгалтерією компанії для нарахування допомоги.