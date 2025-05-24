В "Ощадбанку" діє ліміт на поповнення карток: що варто знати

В "Ощадбанку" діє ліміт на поповнення карток. Тому рахунки деяких громадян можуть потрапити під обмеження у разі перевищення ліміту.

Який ліміт на поповнення карток в "Ощадбанку"

Власникам карток доступне поповнення карток у терміналах EasyPay, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ощадбанк".

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Неавторизовані користувачі можуть здійснювати оплату послуг і поповнення карток у терміналах EasyPay на суму до 5 000 гривень на добу.

Після авторизації з EasyID ліміт автоматично підвищується до 30 000 гривень на добу і до 350 000 гривень на місяць. Новий ліміт доступний протягом 12 місяців.

Як поповнити картку "Ощадбанку" з підвищеним лімітом:

Знайдіть найближчий термінал за допомогою мапи терміналів EasyPay та оберіть сервіс поповнення картки на головному екрані;

Вкажіть реквізити для оплати: номер картки та свій мобільний телефон;

На сторінці внесення коштів натисніть кнопку "Збільшити ліміт";

Пройдіть авторизацію – дійте за вказівками в терміналі й застосунку Дія;

Внесіть готівку в межах нового доступного ліміту.

Відгуки клієнтів

Один із клієнтів банку розповів, що після відкриття картки й здійснення трьох переказів на загальну суму 10 тисяч гривень, він не зміг розрахуватись карткою за послуги.

Система повідомила про перевищення ліміту картки "Ощадбанку". Звернувшись на гарячу лінію, чоловік отримав пораду звернутися до найближчого відділення, оскільки на його картковому рахунку були активовані обмеження.

Також йому надали два контактні номери для уточнення деталей. Проте зв'язатися було складно — з кількох спроб лише один дзвінок був прийнятий, і після короткої розмови зв’язок обірвався.