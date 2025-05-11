Скільки зараз можна зняти за раз з ощадівської картки

Зараз за раз можна знати не більш як 20 тисяч гривень з ощадівської картки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Зверніть увагу! Таке зняття може відбуватися не частіше ніж раз на 3 години.

Водночас Ощадбанк затвердив і денний ліміт. На день максимум складає – 50 тисяч гривень.

Варто зауважити і те, що неможливість зняти певну суму може бути пов'язана з лімітом, який встановлено на самій картці. Прибрати це обмеження можна самостійно. Для цього необхідно:

скористатись додатком Ощадбанку;

зателефонувати у контакт-центр за номером 0-800-210-800.

Зверніть увагу! Як повідомляє Ощадбанк, через касу ліміт на зняття вищий – 100 тисяч гривень. Виключенням є випадки, коли кошти знімають для виплати заробітної плати чи соцвиплат.