ЄП продовжив безмитний експорт українського заліза

"Торгівельний безвіз" діятиме до 5 червня 2028 року. Йдеться про призупинення мит і квот, яке дозволить Україні безперешкодно експортувати цю продукцію до ЄС, передає 24 Канал з посиланням на видання "Європейська правда".

Читайте також Орбан вслід за Фіцо розкритикував енергетичний план ЄС: згадали й про Україну

Це рішення ухвалене напередодні завершення загальних автономних преференцій у торгівлі, що стосуються українських товарів, чинних до 6 червня 2025 року.

У Європарламенті наголосили, що Єврокомісія вже працює над довгостроковим механізмом для зміцнення економічної прозорості в торгівельних відносинах з Україною.

Українська металургія і співпраця з ЄС

Євродепутатка Карін Карлсбро підкреслила важливість української металургії для економіки країни, зазначивши, що галузь продовжує функціонувати навіть в умовах війни та російських обстрілів.

Резолюцію щодо продовження безмитного експорту української сталі та заліза до 2028 року підтримали 354 депутати, 147 були проти, ще 53 утрималися.

Зауважте! Документ набуде чинності після затвердження Радою ЄС та офіційної публікації.