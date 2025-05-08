ЕП продлил беспошлинный экспорт украинского железа

"Торговый безвиз" будет действовать до 5 июня 2028 года. Речь идет о приостановлении пошлин и квот, которое позволит Украине беспрепятственно экспортировать эту продукцию в ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Европейская правда".

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Это решение принято накануне завершения общих автономных преференций в торговле, касающихся украинских товаров, действующих до 6 июня 2025 года.

В Европарламенте отметили, что Еврокомиссия уже работает над долгосрочным механизмом для укрепления экономической прозрачности в торговых отношениях с Украиной.

Украинская металлургия и сотрудничество с ЕС

Евродепутат Карин Карлсбро подчеркнула важность украинской металлургии для экономики страны, отметив, что отрасль продолжает функционировать даже в условиях войны и российских обстрелов.

Резолюцию о продлении беспошлинного экспорта украинской стали и железа до 2028 года поддержали 354 депутата, 147 были против, еще 53 воздержались.

Обратите внимание! Документ вступит в силу после утверждения Советом ЕС и официальной публикации.