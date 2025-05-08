Скільки можна зняти в банкоматі

Наприклад, якщо ви зняли 50 тисяч гривень у банкоматі, то протягом того ж дня можете отримати ще 50 тисяч у відділенні банку, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Тобто сума готівки, яку можна зняти за день, не перевищує 100 тисяч гривень, незалежно від каналу отримання коштів.

Згідно з даними НБУ, найбільший ліміт серед українських банків мають банкомати Укрексімбанку – вони дозволяють знімати до 25 тисяч гривень за одну операцію.

Водночас найменше дозволяє зняти Укргазбанк: 5 тисяч за одну транзакцію і максимум 20 тисяч гривень на добу.

Скільки готівки можна зняти в банкоматах

У більшості українських банків ліміт на зняття готівки за одну операцію становить до 20 тисяч гривень. Такий ліміт діє у:

ПриватБанку – зняття можна повторити через 3 години;

Ощадбанку – до 50 тисяч гривень на добу;

Райффайзен Банку, Універсал Банку, Sense Bank, ПУМБ, Укрсиббанку – до 20 тисяч гривень на день.

Є банки, де зняти за раз можна лише до 10 тисяч гривень:

ОТП Банк – кількість операцій необмежена;

Банк Південний – до 20 тисяч на добу;

KredoBank – повторна операція можлива через 2,5 години;

ТАСКОМБАНК – також встановлює обмеження на одну операцію.

Крім банкоматів і кас, готівку можна зняти під час покупок у супермаркетах, аптеках або на АЗС. Для цього достатньо оплатити товар карткою й попросити у касира видати готівку.