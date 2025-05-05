Чому Німеччина виведе з обігу дрібні монети

Банки давно скаржаться на те, що монети низького номіналу не повертаються в обіг, оскільки люди не надто активно витрачають їх, повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

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Новий поштовх до відмови від цих монет у Німеччині зробили в березні на Національному форумі з готівки. Цей створений Бундесбанком орган опікується питаннями доступності та визнання готівки як універсального платіжного засобу.

Там експерти вирішили, що монети номіналом 1 та 2 центи не потрібні. Вимога забезпечити точну решту переважується іншими факторами:

економія коштів;

ефективність;

зниження впливу на навколишнє середовище завдяки відмові від їхнього карбування та обігу.

Тому форум закликав Міністерство фінансів виступити за запровадження обов'язкового правила округлення в Німеччині.

Правило округлення готівки

Деякі фахівці висувають аргументи на користь збереження карбування дрібних монет:

Більшість країн світу використовують десяткову грошову систему, за якої основна фінансова одиниця зазвичай ділиться аж до однієї сотої. Тому випуск монет, які відповідають цьому значенню, має сенс,

– каже фахівець Американського нумізматичного товариства Джессі Крафт.

Проте Національний форум з готівки не вимагає повністю відмовитися від 1 і 2 євроцентів, а пропонує вивести з обігу фізичні монети при готівкових розрахунках.

Так, ціну в 9,99 євро можна буде оплатити безготівковим способом. Але коли клієнт захоче заплатити цю саму суму готівкою, діятимуть правила округлення, і тоді сума рахунку в 9,99 дорівнюватиме 10,00 євро.

Важливо! Без монет в 1 і 2 центи потрібно буде заокруглювати суму до найближчих 5 центів у більший або менший бік. Окремі ціни округлятися не будуть, тільки загальна сума рахунку.

Чим більше користуються німці: готівкою чи карткою

Німці, як і раніше, люблять розраховуватися готівкою. За даними дослідження Бундесбанку, у 2023 році готівка залишалася у ФРН найпоширенішим платіжним засобом: її використовували тут у 51% випадків усіх транзакцій.

Водночас використання готівки знижується через онлайн-покупки та ширше застосування платіжних карток і мобільних способів оплати.

Дослідження показало, що в середньому в німця в гаманці перебуває близько 100 євро готівкою – цей показник не змінився порівняно з попередніми роками. Однак у респондентів не запитували, скільки з цієї суми припадає на дрібні гроші.