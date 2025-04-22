Чому кількість банківських карток зросла

Кількість нових карток збільшилася з 56,4 мільйона до 71,35 мільйона, що в середньому становить дві картки на особу, передає 24 Канал з посиланням на видання "Фокус".

Читайте також Україна отримає від Японії 3 мільярди доларів: до чого тут заморожені активи росіян

На початку 2025 року в Україні було відкрито понад 185 мільйонів рахунків у банках, включаючи 502 тисячі у небанківських платіжних установах.

Це зростання частково пояснюється попередніми обмеженнями на перекази між картками до 150 тисяч гривень на місяць, які діяли до 1 квітня 2025 року. Щоб обійти ці ліміти, багато користувачів відкривали додаткові рахунки в різних банках.

Чому кількість рахунків більша за населення в країні

Усе більше українців і бізнесу переходять на дистанційне обслуговування. На початку 2024 року 89,85% підприємств і 82,87% фізичних осіб користувалися онлайн-банкінгом. Для порівняння: торік ці показники були трохи нижчими – 89,15% і 79,47% відповідно.

За даними Нацбанку, одна людина чи компанія можуть мати рахунки в кількох банках або платіжних установах. Тому загальна кількість користувачів перевищує чисельність населення України.

Цікаво! Торік послуги з відкриття рахунків надавали 63 установи – 61 банк і дві небанківські компанії.

Інші причини зростання кількості карток

Крім того, зростання кількості карток може бути пов'язане з міграційними процесами, коли українці за кордоном відкривали нові рахунки для зручності фінансових операцій.

Зауважте! Наразі банки застосовують ризик-орієнтований підхід: для клієнтів із підтвердженими доходами ліміти на перекази не встановлюються, тоді як для інших можуть діяти обмеження.