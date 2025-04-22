Що зі ставками на кредити

Як розповіла банкірка Оксана Шульга, станом на кінець березня середньозважені ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу зросли до 20% проти 17,7% восени минулого року, передає 24 Канал.

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Разом з тим середні ставки за спільними кредитними програмами банків та виробників/постачальників засобів бізнесу складають близько 17 – 18%.

Оксана Шульга Директор департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку З огляду на монетарні заходи НБУ, а саме збільшення облікової ставки до 15,5%, наявні кредитні ставки можна вважати об'єктивними та більш-менш прийнятними для малого та середнього бізнесу.

Як твердить фахівчиня, завдяки спільним програмам ставки для малого та середнього бізнесу суттєво не зміняться. Таким чином, здорожчання кредитів за такими програмами очікується на рівні 1 відсоткового пункту.

Співпраця банків з виробниками/постачальниками основних засобів ведення бізнесу є досить гнучкою і передбачає створення по-справжньому вигідних умов для позичальника, що може придбати в кредит необхідне йому устаткування чи транспортні засоби,

– каже пані Оксана.

Водночас банки, реалізуючи партнерські кредитні програми, отримують постійний приплив клієнтів, що зацікавлені в дешевших кредитах.

Зверніть увагу! Найбільший попит за спільними програмами банків та виробників/постачальників знаряддя для бізнесу припадає на кредити для придбання автотранспортних засобів – близько 40 – 45% від загальної кількості таких позик для підприємців.

На що варто звернути увагу при потребі в кредиті

Оксана Шульга надала кілька порад підприємцям, а саме:

По-перше, варто звернутися до офіційного представника чи виробника, знаряддя якого планує придбати в кредит. Цілком можливо, що такі компанії вже співпрацюють з банками і готові запропонувати вигідні кредитні умови.

Дуже часто саме підприємці, що звертаються за кредитом під придбання конкретної техніки чи устаткування, стимулюють налагодження співпраці та запровадження спільних програм між виробниками/постачальниками з комбанками,

– підкреслює банкірка.

По-друге, сума кредиту має бути чітко прорахованою: підприємцеві не варто брати кредит, який значно перевищує вартість необхідного обладнання. По-третє, позичальникам варто обмежитися невеликими за сумою кредитами (1 – 3 мільйони гривень) терміном погашення до 3 – 5 років. Адже умови за такими кредитами будуть максимально лояльними для позичальника і менш ризиковими для банку.

Такі умовні рамки можуть стати вагомим орієнтиром, що не заведе позичальника в стан боржника. Не варто брати дорогі кредити без чіткого уявлення, чи вдасться його погасити вчасно і якою ціною. Водночас кредити на оновлення засобів виробництва сприяють збільшенню продуктивності, доходу, розширенню ринку збуту,

– підсумувала Оксана Шульга.

Цікаво! Як повідомляють в Центрі економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс", за терміном кредитування для малого та середнього бізнесу переважають кредити до 1 року – їх обсяг становить 50% від загального обсягу портфеля.