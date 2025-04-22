Что со ставками на кредиты

Как рассказала банкир Оксана Шульга, по состоянию на конец марта средневзвешенные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса выросли до 20% против 17,7% осенью прошлого года, передает 24 Канал.

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Вместе с тем средние ставки по совместным кредитным программам банков и производителей/поставщиков средств бизнеса составляют около 17 – 18%.

Оксана Шульга Директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Учитывая монетарные меры НБУ, а именно увеличение учетной ставки до 15,5%, имеющиеся кредитные ставки можно считать объективными и более или менее приемлемыми для малого и среднего бизнеса.

Как утверждает специалист, благодаря совместным программам ставки для малого и среднего бизнеса существенно не изменятся. Таким образом, подорожание кредитов по таким программам ожидается на уровне 1 процентного пункта.

Сотрудничество банков с производителями/поставщиками основных средств ведения бизнеса является достаточно гибким и предусматривает создание по-настоящему выгодных условий для заемщика, что может приобрести в кредит необходимое ему оборудование или транспортные средства,

– говорит госпожа Оксана.

В то же время банки, реализуя партнерские кредитные программы, получают постоянный приток клиентов, заинтересованных в более дешевых кредитах.

Обратите внимание! Наибольший спрос по совместным программам банков и производителей/поставщиков орудий для бизнеса приходится на кредиты для приобретения автотранспортных средств – около 40 – 45% от общего количества таких займов для предпринимателей.

На что стоит обратить внимание при необходимости в кредите

Оксана Шульга предоставила несколько советов предпринимателям, а именно:

Во-первых, стоит обратиться к официальному представителю или производителю, орудия которого планирует приобрести в кредит. Вполне возможно, что такие компании уже сотрудничают с банками и готовы предложить выгодные кредитные условия.

Очень часто именно предприниматели, обращающиеся за кредитом под приобретение конкретной техники или оборудования, стимулируют налаживание сотрудничества и внедрение совместных программ между производителями/поставщиками с комбанками,

– подчеркивает банкир.

Во-вторых, сумма кредита должна быть четко просчитанной: предпринимателю не стоит брать кредит, который значительно превышает стоимость необходимого оборудования. В-третьих, заемщикам стоит ограничиться небольшими по сумме кредитам (1 – 3 миллиона гривен) сроком погашения до 3 – 5 лет. Ведь условия по таким кредитам будут максимально лояльными для заемщика и менее рисковыми для банка.

Такие условные рамки могут стать весомым ориентиром, не заведет заемщика в состояние должника. Не стоит брать дорогие кредиты без четкого представления, удастся ли его погасить вовремя и какой ценой. В то же время кредиты на обновление средств производства способствуют увеличению производительности, дохода, расширению рынка сбыта,

– подытожила Оксана Шульга.

Интересно! Как сообщают в Центре экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс", по сроку кредитования для малого и среднего бизнеса преобладают кредиты до 1 года – их объем составляет 50% от общего объема портфеля.