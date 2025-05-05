Почему Германия выведет из обращения мелкие монеты

Банки давно жалуются на то, что монеты низкого номинала не возвращаются в оборот, поскольку люди не слишком активно тратят их, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Новый толчок к отказу от этих монет в Германии сделали в марте на Национальном форуме по наличности. Этот созданный Бундесбанком орган занимается вопросами доступности и признания наличности как универсального платежного средства.

Там эксперты решили, что монеты номиналом 1 и 2 цента не нужны. Требование обеспечить точную сдачу перевешивается другими факторами:

экономия средств;

эффективность;

снижение воздействия на окружающую среду благодаря отказу от их чеканки и обращения.

Поэтому форум призвал Министерство финансов выступить за введение обязательного правила округления в Германии.

Правило округления наличности

Некоторые специалисты выдвигают аргументы в пользу сохранения чеканки мелких монет:

Большинство стран мира используют десятичную денежную систему, при которой основная финансовая единица обычно делится вплоть до одной сотой. Поэтому выпуск монет, которые соответствуют этому значению, имеет смысл,

– говорит специалист Американского нумизматического общества Джесси Крафт.

Однако Национальный форум по наличности не требует полностью отказаться от 1 и 2 евроцентов, а предлагает вывести из обращения физические монеты при наличных расчетах.

Так, цену в 9,99 евро можно будет оплатить безналичным способом. Но когда клиент захочет заплатить эту же сумму наличными, будут действовать правила округления, и тогда сумма счета в 9,99 будет равна 10,00 евро.

Важно! Без монет в 1 и 2 цента нужно будет округлять сумму до ближайших 5 центов в большую или меньшую сторону. Отдельные цены округляться не будут, только общая сумма счета.

Чем больше пользуются немцы: наличными или карточкой

Немцы, по-прежнему, любят рассчитываться наличными. По данным исследования Бундесбанка, в 2023 году наличные оставалась в ФРГ самым распространенным платежным средством: ее использовали здесь в 51% случаев всех транзакций.

В то же время использование наличных снижается из-за онлайн-покупок и более широкого применения платежных карт и мобильных способов оплаты.

Исследование показало, что в среднем у немца в кошельке находится около 100 евро наличными – этот показатель не изменился по сравнению с предыдущими годами. Однако у респондентов не спрашивали, сколько из этой суммы приходится на мелкие деньги.