Почему Германия выведет из обращения мелкие монеты
Банки давно жалуются на то, что монеты низкого номинала не возвращаются в оборот, поскольку люди не слишком активно тратят их, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.
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Новый толчок к отказу от этих монет в Германии сделали в марте на Национальном форуме по наличности. Этот созданный Бундесбанком орган занимается вопросами доступности и признания наличности как универсального платежного средства.
Там эксперты решили, что монеты номиналом 1 и 2 цента не нужны. Требование обеспечить точную сдачу перевешивается другими факторами:
- экономия средств;
- эффективность;
- снижение воздействия на окружающую среду благодаря отказу от их чеканки и обращения.
Поэтому форум призвал Министерство финансов выступить за введение обязательного правила округления в Германии.
Правило округления наличности
Некоторые специалисты выдвигают аргументы в пользу сохранения чеканки мелких монет:
Большинство стран мира используют десятичную денежную систему, при которой основная финансовая единица обычно делится вплоть до одной сотой. Поэтому выпуск монет, которые соответствуют этому значению, имеет смысл,
– говорит специалист Американского нумизматического общества Джесси Крафт.
Однако Национальный форум по наличности не требует полностью отказаться от 1 и 2 евроцентов, а предлагает вывести из обращения физические монеты при наличных расчетах.
Так, цену в 9,99 евро можно будет оплатить безналичным способом. Но когда клиент захочет заплатить эту же сумму наличными, будут действовать правила округления, и тогда сумма счета в 9,99 будет равна 10,00 евро.
Важно! Без монет в 1 и 2 цента нужно будет округлять сумму до ближайших 5 центов в большую или меньшую сторону. Отдельные цены округляться не будут, только общая сумма счета.
Чем больше пользуются немцы: наличными или карточкой
Немцы, по-прежнему, любят рассчитываться наличными. По данным исследования Бундесбанка, в 2023 году наличные оставалась в ФРГ самым распространенным платежным средством: ее использовали здесь в 51% случаев всех транзакций.
В то же время использование наличных снижается из-за онлайн-покупок и более широкого применения платежных карт и мобильных способов оплаты.
Исследование показало, что в среднем у немца в кошельке находится около 100 евро наличными – этот показатель не изменился по сравнению с предыдущими годами. Однако у респондентов не спрашивали, сколько из этой суммы приходится на мелкие деньги.