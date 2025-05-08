Сколько можно снять в банкомате

Например, если вы сняли 50 тысяч гривен в банкомате, то в течение того же дня можете получить еще 50 тысяч в отделении банка, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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То есть сумма наличных, которую можно снять за день, не превышает 100 тысяч гривен, независимо от канала получения средств.

Согласно данным НБУ, наибольший лимит среди украинских банков имеют банкоматы Укрэксимбанка – они позволяют снимать до 25 тысяч гривен за одну операцию.

В то же время меньше всего позволяет снять Укргазбанк: 5 тысяч за одну транзакцию и максимум 20 тысяч гривен в сутки.

Сколько наличных можно снять в банкоматах

В большинстве украинских банков лимит на снятие наличных за одну операцию составляет до 20 тысяч гривен. Такой лимит действует в:

ПриватБанке – снятие можно повторить через 3 часа;

Ощадбанке – до 50 тысяч гривен в сутки;

Райффайзен Банке, Универсал Банка, Sense Bank, ПУМБ, Укрсиббанка – до 20 тысяч гривен в день.

Есть банки, где снять за раз можно лишь до 10 тысяч гривен:

ОТП Банк – количество операций неограниченно;

Банк Пивденный – до 20 тысяч в сутки;

KredoBank – повторная операция возможна через 2,5 часа;

ТАСКОМБАНК – также устанавливает ограничение на одну операцию.

Кроме банкоматов и касс, наличные можно снять во время покупок в супермаркетах, аптеках или на АЗС. Для этого достаточно оплатить товар картой и попросить у кассира выдать наличные.