Сколько можно снять в банкомате

Например, если вы сняли 50 тысяч гривен в банкомате, то в течение того же дня можете получить еще 50 тысяч в отделении банка, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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То есть сумма наличных, которую можно снять за день, не превышает 100 тысяч гривен, независимо от канала получения средств.

  • Согласно данным НБУ, наибольший лимит среди украинских банков имеют банкоматы Укрэксимбанка – они позволяют снимать до 25 тысяч гривен за одну операцию.
  • В то же время меньше всего позволяет снять Укргазбанк: 5 тысяч за одну транзакцию и максимум 20 тысяч гривен в сутки.

Сколько наличных можно снять в банкоматах

В большинстве украинских банков лимит на снятие наличных за одну операцию составляет до 20 тысяч гривен. Такой лимит действует в:

  • ПриватБанке – снятие можно повторить через 3 часа;

  • Ощадбанке – до 50 тысяч гривен в сутки;

  • Райффайзен Банке, Универсал Банка, Sense Bank, ПУМБ, Укрсиббанка – до 20 тысяч гривен в день.

Есть банки, где снять за раз можно лишь до 10 тысяч гривен:

  • ОТП Банк – количество операций неограниченно;

  • Банк Пивденный – до 20 тысяч в сутки;

  • KredoBank – повторная операция возможна через 2,5 часа;

  • ТАСКОМБАНК – также устанавливает ограничение на одну операцию.

Кроме банкоматов и касс, наличные можно снять во время покупок в супермаркетах, аптеках или на АЗС. Для этого достаточно оплатить товар картой и попросить у кассира выдать наличные.