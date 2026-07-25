Українці чекають нового підвищення пенсій: чи буде індексація до кінця літа

Після березневого перерахунку пенсій українців цікавить, чи відбудеться ще одне підвищення виплат найближчими місяцями. Розбираємося, чого чекати пенсіонерам до кінця літа.

Чи буде індексація пенсій до кінця літа?

Нової загальної індексації пенсій до кінця літа не буде. Однак це не означає, що розмір виплат взагалі не зміниться: окремі категорії пенсіонерів можуть отримати більші суми завдяки доплатам і надбавкам, нагадує Пенсійний фонд.

Річ у тім, що щорічну індексацію пенсій в Україні проводять один раз на рік – у березні. До кінця літа повторного перерахунку для всіх пенсіонерів не заплановано. Водночас законодавство передбачає окремі випадки, коли розмір виплат може зрости незалежно від проведення індексації.

Чому розмір підвищення буде різним?

Сума доплат залежить від того, на які саме надбавки має право пенсіонер. Якщо людина одночасно отримує кілька видів доплат, загальне збільшення виплат буде більшим. Водночас ті, хто не підпадає під відповідні умови, не отримають додаткового підвищення.

Таким чином, до кінця літа українцям не варто очікувати нової загальної індексації пенсій. Можливі зміни стосуватимуться лише окремих категорій пенсіонерів, які мають право на встановлені законом доплати.

Які надбавки передбачені пенсіонерам?

В Україні діє кілька видів пенсійних надбавок, розмір яких залежить від віку, соціального статусу та життєвих обставин пенсіонера. Наприклад, непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей до 18 років, можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 150 гривень.

Особи, які мають особливі заслуги перед Україною, також мають право на додаткові виплати. Зокрема, жінкам, які народили або всиновили п'ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, щомісяця виплачують майже 900 гривень.

Раніше ми також писали, що усім пенсінерам окремо передбачені вікові доплати: після досягнення 70, 75 та 80 років.