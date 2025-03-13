У Львові відновлять подачу опалення до будинків 14 березня

Чиновники пояснили причину, чому повернуть опалення у будинки львів'ян.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду. Раніше посадовці говорили, що опалювальний сезон у місті пройшов стабільно, хоча подекуди були аварії.

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14 березня в домівки львів'ян повернеться тепло

Нагадаємо, 7 березня зупинили подачу опалення до житлових будинків через підвищення температури. А тепер повернуть його.

За прогнозами синоптиків, у найближчий тиждень у Львові суттєво понизиться температура повітря. Відтак, вже від завтра, 14 березня, Львівтеплоенерго відновить опалення житлових будинків,

– ідеться в дописі.

Зауважте: на 14 березня у Львові прогнозують +13...+15, але вночі +7...+5.

Раніше в коментарі 24 Каналу директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин говорив, що така ситуація можлива. Офіційно в місті ще не закінчився опалювальний сезон, а відбувається лише часткове припинення постачання тепла до житлових будинків. Тому, якщо температура знизиться, то опалення повернеться.

"Для початку опалювального сезону середньодобова температура протягом трьох днів повинна становити нижче, аніж 8 градусів. Однак якщо буде навіть 10 градусів, то ми будемо відновлювати опалення", – заявив Тимчишин.

Львівтеплоенерго та Львівська міська рада щодня моніторять температурні режими, вологість тощо. А тому оперативно ухвалюють рішення щодо опалення.