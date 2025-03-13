Температура повітря сягне подекуди 22 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 березня

У п'ятницю буде тепло та хмарно з проясненнями.

14 березня погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса з південного заходу. Вдень у західних областях господарюватиме атмосферний фронт,

– розповіли синоптики.

У більшості регіонах погода буде сухою. Лише у західних областях вдень йтиме невеликий, а місцями помірний дощ.

До слова, затяжних дощів до кінця місяця синоптики не очікують. Вони наголошують, погода у березні в Україні завжди переважно суха.

Вітер прогнозують переважно південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас вночі, крім південних та східних областей, а також вдень в Карпатах та північній частині України місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі термометри показуватимуть 5 – 10 градусів тепла, вдень – 13 – 18. На півдні та сході України – вночі 8 – 13 градусів тепла, а вдень – 17 – 22.

Прогноз погоди на 14 березня / Карта Укргідрометцентру

Температура у великих містах