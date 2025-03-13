Температура повітря сягне подекуди 22 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 березня

У п'ятницю буде тепло та хмарно з проясненнями.

14 березня погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса з південного заходу. Вдень у західних областях господарюватиме атмосферний фронт,
– розповіли синоптики.

У більшості регіонах погода буде сухою. Лише у західних областях вдень йтиме невеликий, а місцями помірний дощ.

До слова, затяжних дощів до кінця місяця синоптики не очікують. Вони наголошують, погода у березні в Україні завжди переважно суха.

Вітер прогнозують переважно південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас вночі, крім південних та східних областей, а також вдень в Карпатах та північній частині України місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі термометри показуватимуть 5 – 10 градусів тепла, вдень – 13 – 18. На півдні та сході України – вночі 8 – 13 градусів тепла, а вдень – 17 – 22.

Погода 14 березня

Прогноз погоди на 14 березня / Карта Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +14 – +16
  • Ужгород +15 – +17
  • Львів +13 – +15
  • Івано-Франківськ +15 – +17
  • Тернопіль +15 – +17
  • Чернівці +17 – +19
  • Хмельницький +15 – +17
  • Луцьк +13 – +15
  • Рівне +13 – +15
  • Житомир +15 – +17
  • Вінниця +15 – +17
  • Одеса +21 – +23
  • Миколаїв +21 – +23
  • Херсон +19 – +21
  • Сімферополь +19 – +21
  • Кропивницький +17 – +19
  • Черкаси +15 – +17
  • Чернігів +15 – +17
  • Суми +15 – +17
  • Полтава +15 – +17
  • Дніпро +17 – +19
  • Запоріжжя +21 – +23
  • Донецьк +18 – +20
  • Луганськ +19 – +21
  • Харків +19 – +21