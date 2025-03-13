Температура повітря сягне подекуди 22 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні 14 березня
У п'ятницю буде тепло та хмарно з проясненнями.
14 березня погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса з південного заходу. Вдень у західних областях господарюватиме атмосферний фронт,
– розповіли синоптики.
У більшості регіонах погода буде сухою. Лише у західних областях вдень йтиме невеликий, а місцями помірний дощ.
До слова, затяжних дощів до кінця місяця синоптики не очікують. Вони наголошують, погода у березні в Україні завжди переважно суха.
Вітер прогнозують переважно південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас вночі, крім південних та східних областей, а також вдень в Карпатах та північній частині України місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі термометри показуватимуть 5 – 10 градусів тепла, вдень – 13 – 18. На півдні та сході України – вночі 8 – 13 градусів тепла, а вдень – 17 – 22.
Прогноз погоди на 14 березня / Карта Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +14 – +16
- Ужгород +15 – +17
- Львів +13 – +15
- Івано-Франківськ +15 – +17
- Тернопіль +15 – +17
- Чернівці +17 – +19
- Хмельницький +15 – +17
- Луцьк +13 – +15
- Рівне +13 – +15
- Житомир +15 – +17
- Вінниця +15 – +17
- Одеса +21 – +23
- Миколаїв +21 – +23
- Херсон +19 – +21
- Сімферополь +19 – +21
- Кропивницький +17 – +19
- Черкаси +15 – +17
- Чернігів +15 – +17
- Суми +15 – +17
- Полтава +15 – +17
- Дніпро +17 – +19
- Запоріжжя +21 – +23
- Донецьк +18 – +20
- Луганськ +19 – +21
- Харків +19 – +21