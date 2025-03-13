Температура воздуха достигнет местами 22 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 14 марта

В пятницу будет тепло и облачно с прояснениями.

14 марта погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса с юго-запада. Днем в западных областях будет хозяйничать атмосферный фронт,
– рассказали синоптики.

В большинстве регионах погода будет сухой. Только в западных областях днем будет идти небольшой, а местами умеренный дождь.

К слову, затяжных дождей до конца месяца синоптики не ожидают. Они отмечают, погода в марте в Украине всегда преимущественно сухая.

Ветер прогнозируют преимущественно юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время ночью, кроме южных и восточных областей, а также днем в Карпатах и северной части Украины местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью термометры будут показывать 5 – 10 градусов тепла, днем – 13 – 18. На юге и востоке Украины – ночью 8 – 13 градусов тепла, а днем – 17 – 22.

Погода 14 марта

Прогноз погоды на 14 марта / Карта Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +14 – +16
  • Ужгород +15 – +17
  • Львов +13 – +15
  • Ивано-Франковск +15 – +17
  • Тернополь +15 – +17
  • Черновцы +17 – +19
  • Хмельницкий +15 – +17
  • Луцк +13 – +15
  • Ровно +13 – +15
  • Житомир +15 – +17
  • Винница +15 – +17
  • Одесса +21 – +23
  • Николаев +21 – +23
  • Херсон +19 – +21
  • Симферополь +19 – +21
  • Кропивницкий +17 – +19
  • Черкассы +15 – +17
  • Чернигов +15 – +17
  • Сумы +15 – +17
  • Полтава +15 – +17
  • Днепр +17 – +19
  • Запорожье +21 – +23
  • Донецк +18 – +20
  • Луганск +19 – +21
  • Харьков +19 – +21