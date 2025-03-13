Температура воздуха достигнет местами 22 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Прекратятся ли дожди на выходных
Погода в Украине 14 марта
В пятницу будет тепло и облачно с прояснениями.
14 марта погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса с юго-запада. Днем в западных областях будет хозяйничать атмосферный фронт,
– рассказали синоптики.
В большинстве регионах погода будет сухой. Только в западных областях днем будет идти небольшой, а местами умеренный дождь.
К слову, затяжных дождей до конца месяца синоптики не ожидают. Они отмечают, погода в марте в Украине всегда преимущественно сухая.
Ветер прогнозируют преимущественно юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время ночью, кроме южных и восточных областей, а также днем в Карпатах и северной части Украины местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью термометры будут показывать 5 – 10 градусов тепла, днем – 13 – 18. На юге и востоке Украины – ночью 8 – 13 градусов тепла, а днем – 17 – 22.
Прогноз погоды на 14 марта / Карта Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +14 – +16
- Ужгород +15 – +17
- Львов +13 – +15
- Ивано-Франковск +15 – +17
- Тернополь +15 – +17
- Черновцы +17 – +19
- Хмельницкий +15 – +17
- Луцк +13 – +15
- Ровно +13 – +15
- Житомир +15 – +17
- Винница +15 – +17
- Одесса +21 – +23
- Николаев +21 – +23
- Херсон +19 – +21
- Симферополь +19 – +21
- Кропивницкий +17 – +19
- Черкассы +15 – +17
- Чернигов +15 – +17
- Сумы +15 – +17
- Полтава +15 – +17
- Днепр +17 – +19
- Запорожье +21 – +23
- Донецк +18 – +20
- Луганск +19 – +21
- Харьков +19 – +21