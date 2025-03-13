Температура воздуха достигнет местами 22 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Прекратятся ли дожди на выходных

Погода в Украине 14 марта

В пятницу будет тепло и облачно с прояснениями.

14 марта погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса с юго-запада. Днем в западных областях будет хозяйничать атмосферный фронт,

– рассказали синоптики.

В большинстве регионах погода будет сухой. Только в западных областях днем будет идти небольшой, а местами умеренный дождь.

К слову, затяжных дождей до конца месяца синоптики не ожидают. Они отмечают, погода в марте в Украине всегда преимущественно сухая.

Ветер прогнозируют преимущественно юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время ночью, кроме южных и восточных областей, а также днем в Карпатах и северной части Украины местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью термометры будут показывать 5 – 10 градусов тепла, днем – 13 – 18. На юге и востоке Украины – ночью 8 – 13 градусов тепла, а днем – 17 – 22.

Прогноз погоды на 14 марта / Карта Укргидрометцентра

Температура в крупных городах