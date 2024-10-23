Яку пенсію мають люди з інвалідністю III групи в Україні

Пенсія для осіб з інвалідністю III групи залежить від вікової пенсії та групи інвалідності, яка була призначена. Ці фактори впливають на остаточний розмір виплат.

Які пенсії по інвалідності в Україні

Мінімальна пенсія для осіб з III групою інвалідності становить 50% від вікової пенсії, повідомляє ПФУ.

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Однак для певних категорій громадян пенсія розраховується за іншим принципом.

Наприклад! Ті, хто отримав інвалідність внаслідок участі у військових діях, отримують 60% від офіційної заробітної плати постраждалого.

Для ліквідаторів та постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС пенсійні виплати можуть розраховуватися за спеціальними схемами:

на основі пʼятикратного розміру мінімальної заробітної плати (від 1 січня поточного року);

або на основі середньої зарплати, яку людина отримувала під час роботи в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 рік.

Мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю наразі виглядають так:

Для осіб з інвалідністю I групи – не менше 2 760 гривень;

Для осіб з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 520 гривень;

Для осіб з інвалідністю II або III груп, які працюють – 2 093 гривні.

Ці суми залежать від групи інвалідності та від того, чи людина працює.