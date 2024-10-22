Якою буде пенсія при мінімалці

Що стосується пенсій за мінімальної зарплати, то вона становить щонайменше 40% від мінімальної зарплати за умови повного страхового стажу.

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Оскільки мінімальна зарплата наразі становить 8 000 гривень, пенсія для таких осіб не може бути меншою за 3 200 гривень. Проте уряд встановив мінімальну пенсію на рівні 3 370 гривень.

Для українців, які досягли 65 років, але не мають необхідного страхового стажу, мінімальна пенсія становить 2 725 гривень.

Зауважте! Однак, за Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особи, які виходять на пенсію у пізнішому віці, мають право на підвищену пенсію.

Зараз в Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, і близько 3 мільйонів із них отримують пенсію в розмірі 3 тисячі гривень. Це означає, що майже кожен четвертий пенсіонер отримує саме таку суму.