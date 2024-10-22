Какой будет пенсия при минималке
Что касается пенсий при минимальной зарплате, то она составляет не менее 40% от минимальной зарплаты при условии полного страхового стажа.
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Поскольку минимальная зарплата сейчас составляет 8 000 гривен, пенсия для таких лиц не может быть меньше 3 200 гривен. Однако правительство установило минимальную пенсию на уровне 3 370 гривен.
Для украинцев, достигших 65 лет, но не имеющих необходимого страхового стажа, минимальная пенсия составляет 2 725 гривен.
Заметьте! Однако, по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", лица, которые выходят на пенсию в более позднем возрасте, имеют право на повышенную пенсию.
Сейчас в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, и около 3 миллионов из них получают пенсию в размере 3 тысячи гривен. Это означает, что почти каждый четвертый пенсионер получает именно такую сумму.