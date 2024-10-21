Когда нужно пройти идентификацию

Как сообщает Минреинтеграции, идентификацию обязательно должны проходить пенсионеры, получившие статус ВПО до 24 февраля 2024 года. Успеть это сделать, нужно до конца этого года, то есть до 31 декабря.

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После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена. Средства будут выплачены за все месяцы, за которые человек не получал пенсию из-за непрохождения идентификации,

– говорится в сообщении Минреинтеграции.

Напомним! Ранее был установлен предел – 31 марта 2024 года. Однако, впоследствии указанным пенсионерам было разрешено проходить идентификацию позже.

Где можно пройти идентификацию

Идентификацию пенсионер может пройти как онлайн, так и офлайн, выбрав для себя удобный метод: