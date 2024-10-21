Коли потрібно пройти ідентифікацію

Як повідомляє Мінреінтеграції, ідентифікацію обов'язково мають проходити пенсіонери, що отримали статус ВПО до 24 лютого 2024 року. Встигнути це зробити, потрібно до кінця цього року, тобто до 31 грудня.

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Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена. Кошти будуть виплачені за всі місяці, за які людина не отримувала пенсію через непроходження ідентифікації,

– йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Нагадаємо! Раніше була встановлена межа – 31 березня 2024 року. Однак, згодом вказаним пенсіонерам було дозволено проходити ідентифікацію пізніше.

Де можна пройти ідентифікацію

Ідентифікацію пенсіонер може пройти як онлайн, так і офлайн, обравши для себе зручний метод: