Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 21 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,37 гривны (-1 копейка от 18 октября).

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках остался без изменений, валюта осталась на тех же курсовых показателях, что и 18 октября.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,25 гривны (без изменений) и продажа – 10,59 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,45 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,55 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

По состоянию на сегодня, 100 польских злотых, согласно официальному курсу валют в Украине, стоят 1 037 гривен. Если покупать их в банках, то сумма составит около 1 059 гривен, а в обменных пунктах придется отдать меньше – 1 055 гривен.

Интересно! При обмене злотых на гривны, выгоднее обратиться к обменникам, ведь можно получить за 100 золотых аж 1 045 гривен, тогда как на межбанке эта сумма будет меньше – примерно 1 025 гривен.