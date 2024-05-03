Яку пенсію отримують люди з інвалідністю III групи

Пенсія по інвалідності III групи в Україні призначається відповідно до рішення спеціальної комісії. Її призначення залежить від віку особи та причин, які спричинили інвалідність.

Призначення пенсій по інвалідності III групи

Міністерство соціальної політики інформує, що право на пенсію по інвалідності мають особи, що втратили працездатність через загальне захворювання, включно з непрацевлаштованими травмами.

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Процес призначення пенсії відбувається так:

Спеціальна комісія оцінює стан здоров'я особи, визначає групу інвалідності та може призначити повторну експертизу для перевірки або зміни статусу.

Заяву про призначення пенсії необхідно подати в управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців з моменту встановлення інвалідності, щоб пенсія була призначена з дня її встановлення.

Якщо пенсійні виплати особі з інвалідністю були зупинені через поліпшення стану здоров'я або через відсутність на повторному медичному огляді без вагомих причин, то після повторного визнання її статусу інвалідності, пенсія відновлюється з дня, коли було встановлено інвалідність.

Розміри виплат по інвалідності III групи

Для осіб з інвалідністю III групи: пенсія складає 50% від пенсії за віком;

пенсія складає 50% від пенсії за віком; Для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або є ліквідаторами: виплати вираховуються на основі зарплати, отриманої у зоні відчуження з 1986 по 1990 рік, або ж у розмірі п’ятикратної величини мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року;

виплати вираховуються на основі зарплати, отриманої у зоні відчуження з 1986 по 1990 рік, або ж у розмірі п’ятикратної величини мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року; Для постраждалих внаслідок війни: виплати становлять 60% від грошового забезпечення.

Відповідно до державного бюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум, до якого прив’язані соціальні виплати, збільшено з 2 589 гривень до 2 920 гривень. Це призвело до зростання мінімальних виплат:

Для I групи: не менше 2 760 гривень;

не менше 2 760 гривень; Для осіб II та III груп, які не працюють: не менше 2 520 гривень;

не менше 2 520 гривень; Для осіб з інвалідністю II чи III групи, які працюють: не менше 2 093 гривні.

Крім того, до пенсій по інвалідності можуть додаватися надбавки, підвищення та додаткові пенсії, включно з пенсією за особливі заслуги перед Україною, якщо на них є право.