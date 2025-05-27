Гроші замість стрілянини: італійська мафія змінює тактику заради прибутків

Італійські мафіозі відкладають зброю і налагоджують зв’язки заради прибутків. Замість війн їх більше цікавлять державні проєкти у сфері будівництва і кошти ЄС.

Як мафія Італії змінює тактику заради грошей

Мафіозні угруповання Італії дедалі частіше відмовляються від кривавих територіальних війн, натомість об’єднують зусилля у наркоторгівлі, проституції та відмиванні грошей. Про це йдеться в щорічному звіті Національного антимафіозного агентства (DIA), повідомляє 24 канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Mala del Brenta – мафія на чолі з монстром, полювання на якого вестиме вся Італія

Агентство з'ясувало, що сицилійські мафіозі "Коза ностри" об’єднуються у союзи з неаполітанською "Каморрою" всередині країни та за межами Італії. А калабрійське угруповання "Ндрангета" все більше зосереджується на контролі над проєктами державного будівництва.

За словами директор DIA Мікеле Карбоне, ці мафіозні структури вже навчилися поглинати конфлікти та напругу між угрупованнями.

Співіснування сприяло формуванню синергій, які поступово набули структурованого характеру»,

– заявив Карбоне.

Які проєкти цікавлять італійську мафію

Найбільша загроза від мафії існує для великих інфраструктурних проєктів:

з відновлення економіки після COVID-19, які фінансуються за кошти ЄС;

будівництва моста через Мессінську протоку, який має з’єднати Сицилію з материком;

підготовки до зимових Олімпійських ігор 2026 року.

У звіті фахівці DIA зазначають, що 2024 року сектор будівництва став об’єктом 38% адміністративних антимафіозних заходів, а розслідування щодо втручання мафії охопили 200 будівельних майданчиків.

Карбоне наголосив, що агентство зосереджене на тому, щоб перешкодити спробам мафії проникнути у процес будівництва мосту.

Незабаром будуть розпочаті всі заходи з попередження мафіозного впливу на будівництво моста через протоку,

– зазначив Карбоне.

Водночас італійська мафія покращує своє технологічне оснащення – використовує зашифровані канали зв’язку та контактує з ув’язненими за допомогою дронів.

Важливо знати! Разом з тим мафіозі активно вербують молодь у так звані "дитячі банди", використовуючи для цього показні демонстрації сили в соціальних мережах.