Магазин на Почайній призупиняє роботу: що буде з онлайн-замовленнями

У ніч з 21 на 22 жовтня наслідок балістичного удару по Києву постраждав магазин "Decathlon" на Почайній. Він тимчасово призупиняє свою роботу.

Що відомо про роботу магазину "Decathlon" на Почайній

Таке рішення було узгоджене з міркувань безпеки та для проведення відновлювальних робіт, про що повідомили на сторінці компанії.

Слід також додати, що всі онлайн-замовлення опрацьовувалися та відправлялися саме з Почайної. У зв’язку з закриттям магазину компанія наразі не може зв’язатися щодо замовлень, які були оформлені 21 жовтня.

Наша команда вже робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити безпечну й комфортну роботу магазину,

– йдеться у повідомленні.

Доки магазин не працює, українців чекати на інших локаціях за такими адресами:

Decathlon Біличі (вулиця Берковецька, 6);

Decathlon Проспект (вулиця Гната Хоткевича, 1В).

Нагадаємо, що у ніч на четвер, 22 жовтня, ворог знову атакував столицю. Росія била по Києву балістикою.

Згідно з інформацією, пошкоджень зазнали Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан", які теж розташовані на Почайній. Крім того, у Києві знищено магазин JYSK.