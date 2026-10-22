Що відомо про наслідки масованого обстрілу Києва

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого удару по Києву балістичними ракетами. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки загинула одна людина, ще 22 постраждали. Серед поранених – четверо дітей.

Під ударом опинилися шість районів столиці. На місцях влучань працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Важливо! Через обстріл також запровадили тимчасові обмеження руху транспорту. Зокрема, Південний міст перекрили в напрямку з правого берега Дніпра на лівий. Водіям варто враховувати це під час планування маршрутів.

Які торговельні центри та магазини пошкоджені в Києві

Одними з об'єктів, які постраждали внаслідок нічного обстрілу, стали торговельні комплекси в Оболонському районі столиці. За повідомленнями місцевих ЗМІ, пошкоджень зазнали Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан", розташовані на Почайній.

Зверніть увагу! Зокрема, російські війська атакували торговельний центр мережі "Епіцентр" поблизу станції метро "Почайна". Це черговий удар по торговельній інфраструктурі компанії в Україні.

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Також у Києві знищено магазин JYSK. Масштаби пошкоджень торговельних об'єктів та остаточні збитки ще потребують оцінки.

Раніше ми писали, що у ніч на 20 жовтня російські війська спрямували близько 15 реактивних "шахедів" на Волинську область, цілячись у підприємства та електромережі. Найбільше від ворожого терору дісталося Ковелю, де пошкоджено приватну станцію технічного обслуговування та стоянку для вантажівок із напівпричепами. Крім того, зафіксовано прямі влучання у складські приміщення торговельного гіганта "Епіцентр".