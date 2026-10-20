Які об'єкти постраждали на Волині

У ніч на 20 жовтня російські війська спрямували близько 15 реактивних "шахедів" на Волинську область, цілячись у підприємства та електромережі. Найбільше від ворожого терору дісталося Ковелю, де пошкоджено приватну станцію технічного обслуговування та стоянку для вантажівок із напівпричепами. Крім того, зафіксовано прямі влучання у складські приміщення торговельного гіганта "Епіцентр", про що пише очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

Знищення складів та логістичних вузлів неминуче б'є по місцевому бізнесу, що може призвести до тимчасових перебоїв із постачанням певних товарів або послуг у регіоні. Проте найвідчутнішим наслідком для мешканців стали чергові проблеми з електроенергією. Протягом ночі в області фіксували масові знеструмлення, що змусило підприємців знову запускати генератори, а це завжди тягне за собою додаткові витрати, які часто закладаються у чеки для споживачів.

Щодо електропостачання, то станом на зараз майже вся область зі світлом,

– зазначив Романюк, додавши, що без напруги залишаються лише кілька населених пунктів Луцького району.

Найголовнішим позитивним фактом є те, що, попри інтенсивність ударів, обійшлося без загиблих та травмованих.

Які події передували цьому удару

Ворог уже не вперше за останні дні намагається паралізувати економіку та енергетику заходу України. Нагадаємо, що 19 жовтня Луцьк та навколишні громади також опинилися під ударом реактивних дронів, через що без світла тимчасово залишилися близько 68 тисяч точок обліку.

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А кількома днями раніше, 16 жовтня, атака на приватне підприємство у Камінь-Каширському районі забрала життя однієї людини та спричинила загрозу витоку аміаку. Постійні тривоги та руйнування інфраструктури стають серйозним випробуванням для стійкості місцевого бізнесу, але завдяки оперативній роботі рятувальників та енергетиків регіон продовжує тримати удар.