Какие объекты пострадали на Волыни

В ночь на 20 октября российские войска направили около 15 реактивных "Шахедов" на Волынскую область, нацелившись на предприятия и электросети. Больше всего от вражеского террора пострадал Ковель, где были повреждены частная станция технического обслуживания и стоянка для грузовиков с полуприцепами. Кроме того, зафиксированы прямые попадания в складские помещения торгового гиганта "Эпицентр", о чем пишет глава Волынской ОГА Роман Романюк.

Уничтожение складов и логистических узлов неизбежно бьет по местному бизнесу, что может привести к временным перебоям с поставками определенных товаров или услуг в регионе. Однако самым ощутимым последствием для жителей стали очередные проблемы с электроэнергией. В течение ночи в области фиксировались массовые отключения электроэнергии, что вынудило предпринимателей вновь запускать генераторы, а это всегда влечет за собой дополнительные расходы, которые часто закладываются в счета для потребителей.

Что касается электроснабжения, то на данный момент почти вся область обеспечена светом,

– отметил Романюк, добавив, что без напряжения остаются лишь несколько населенных пунктов Луцкого района.

Самым главным положительным фактом является то, что, несмотря на интенсивность ударов, обошлось без погибших и пострадавших.

Какие события предшествовали этому удару

Враг уже не впервые за последние дни пытается парализовать экономику и энергетику запада Украины. Напомним, что 19 октября Луцк и прилегающие населенные пункты также подверглись ударам реактивных дронов, из-за чего без света временно остались около 68 тысяч точек учета.

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А несколькими днями ранее, 16 октября – атака на частное предприятие в Камень-Каширском районе унесла жизнь одного человека и создала угрозу утечки аммиака. Постоянные тревоги и разрушение инфраструктуры становятся серьезным испытанием для устойчивости местного бизнеса, но благодаря оперативной работе спасателей и энергетиков регион продолжает выдерживать натиск.