Об этом сообщает Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Луцка в ночь на 16 октября?

Скоростные беспилотники российской армии продолжали двигаться на Запад Украины и ночью 16 октября. После полуночи почти сразу в Волынской области объявили воздушную тревогу из-за этой угрозы, о чем сообщили Воздушные силы.

По крайней мере один из дронов противника достиг областного центра около 00:13, и тогда в Луцке раздался взрыв. Противовоздушная оборона активно работала, отражая обстрел.

Информации о последствиях обстрела пока не поступало. Угроза на момент публикации не миновала.

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Добавим, что вечером 15 октября Луцк уже находился под ударом реактивных дронов. Тогда в городе также были взрывы, после которых в некоторых микрорайонах фиксировались перебои со светом.