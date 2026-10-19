Про це інформують місцеві спільноти у соціальних мережах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Стався обстріл Луцька 19 жовтня: що відомо?

Як повідомили Повітряні сили, військові зафіксували рух ворожих швидкісних цілей – реактивних БпЛА – у напрямку Волинської області. Це відбувалося кілька разів упродовж ночі 19 жовтня.

Близько 02:40 в обласному центрі, місті Луцьк, прогриміла серія вибухів під час роботи підрозділів Протиповітряної оборони. Раніше, ввечері 18 жовтня, монітори писали про загрозу дронів і для Ковеля.

Інформація щодо можливих наслідків – пошкоджень та наявності постраждалих – наразі не надходила. Повітряна атака триває.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Додамо, що моніторингові спільноти у телеграмі переказують, нібито у Волинській області вночі ставалися вимкнення світла. Проте влада це станом на момент публікації не коментувала.