Росіяни пошкодили магазин Rozetka: компанія звернулась до своїх клієнтів

Ввечері 29 жовтня внаслідок ракетного удару серйозних пошкоджень зазнав магазин мережі Rozetka, розташований біля житлового комплексу "Комфорт Таун" на лівому березі Києва.

Що сталося з магазином Rozetka

Компанія вже працює над тим, щоб зберегти всі оплачені та оформлені товари, пише Rozetka.

Щойно працівники отримають безпечний доступ до зруйнованого приміщення, всі вцілілі товари перемістять до найближчого відділення мережі Rozetka.

Зверніть увагу! Туди ж автоматично перенаправлять і ті посилки, які саме зараз прямують до закритої точки видачі.

Кожного клієнта, якого стосуватимуться ці зміни, ми повідомимо персонально та надамо всю необхідну інформацію щодо отримання замовлення,

– зазначили представники ритейлера.

Фото Rozetka

Фото Rozetka

Нагадаємо, що ворог цілеспрямовано б'є по комерційній інфраструктурі, намагаючись завдати максимальної шкоди українській економіці та бізнесу. Наприклад, під час масованої ракетної атаки на Київ 26 жовтня серйозних пошкоджень зазнав гіпермаркет Auchan біля станції метро "Чернігівська". Однак він вже поступово відновлює свою роботу.

Зокрема, Росія знищила найбільший склад Rozetka у Броварах Київської області. Це сталося у серпні поточного року.