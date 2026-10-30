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Россияне повредили магазин "Rozetka": компания обратилась к своим клиентам

Валерия Моргун
Магазин сети Rozetka в Киеве пострадал в результате российской атаки

Магазин Rozetka пострадал в результате атаки / Фото Rozetka в социальных сетях

Вечером 29 октября в результате ракетного удара серьезные повреждения получил магазин сети "Rozetka", расположенный возле жилого комплекса "Комфорт Таун" на левом берегу Киева.

Что случилось с магазином Rozetka

Компания уже работает над тем, чтобы сохранить все оплаченные и оформленные товары, пишет Rozetka.

 
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Как только сотрудники получат безопасный доступ к разрушенному помещению, все уцелевшие товары будут перемещены в ближайшее отделение сети Rozetka.

Обратите внимание! Туда же автоматически перенаправят и те посылки, которые именно сейчас направляются в закрытый пункт выдачи.

Каждого клиента, которого коснутся эти изменения, мы уведомим лично и предоставим всю необходимую информацию о получении заказа– отметили представители ритейлера.

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Фото Rozetka

Фото Rozetka

Напомним, что враг целенаправленно наносит удары по коммерческой инфраструктуре, пытаясь нанести максимальный ущерб украинской экономике и бизнесу. Например, во время массированной ракетной атаки на Киев 26 октября серьезные повреждения получил гипермаркет Auchan возле станции метро "Черниговская". Однако он уже постепенно возобновляет свою работу.

В частности, Россия уничтожила крупнейший склад Rozetka в Броварах Киевской области. Это произошло в августе текущего года.

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