Ситуація не критична, але часу мало: скільки грошей потрібно Україні на покриття дефіциту

Поки що США та ЄС не ухвалили надання фінансування Україні, яке необхідне для покриття дефіциту держбюджету, виплат у держсекторі та зарплат військових. Якщо гроші не надійдуть вчасно, існує ризик девальвації.

Яка зараз ситуація

Президент США Джо Байден закликає республіканців у Конгресі схвалити виділення для України 60 мільярдів доларів. Нагадаємо, що наприкінці 2023 року вже були спроби ухвалити цей додатковий пакет допомоги, але безрезультатно.

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В ЄС теж довелося перенести рішення, щодо виділення Україні додаткового фінансування на лютий 2024 року. Так сталося через вето, яке наклав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев вважає, що наявних коштів Україні вистачить на січень-лютий. Таку ж думку висловила і голова МВФ Крісталіна Георгієва, яка вважає, що затримки з міжнародною допомогою загрожують економіці країни та можуть спричинити емісію гривні.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Максимально наближатимемо ресурси, які можемо наблизити до січня-лютого. Це авансова виплата дивідендів, збільшення обсягу запозичень та інші заходи. Ситуація не є критичною, просто є розуміння, що нам потрібно буде максимально покладатися на внутрішній ресурс.

Він припускає, що у перші місяці 2024 року Україна таки не отримає фінансування.

Скільки грошей треба Україні

У цьому питанні думки експертів дещо розділилися. Наприклад Директорка аналітичного департаменту та головна економістка Dragon Capital Олена Білан, що у 2024 році Україні потрібно близько 40 мільярдів доларів макрофінансової допомоги та ще 4 мільярди доларів нетто залучень коштів на внутрішньому ринку.

А от керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що країні вистачить і 30 мільярдів доларів для фінансування своїх потреб.

Директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина, розповів, що ще 1 грудня було законтрактовано, але не затверджено понад 29 мільярдів доларів фіндопомоги.

Також він додав, що на покриття дефіциту нам потрібно 44 мільярди доларів. З них внутрішніми позиками Міністерство фінансів планує забезпечити 11 мільярдів доларів.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук вважає, що Україні треба 28 – 30 мільярдів доларів на покриття дефіциту зовнішніх рахунків. Проте на дефіцит держбюджету цієї суми не вистачить. Цю допомогу можна отримати у формі грантів та кредитів.

Віталій Ваврищук Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Ми вважаємо, що залучення такого обсягу реалістичні, навіть якщо реалізуються ризики фінансування від США. Ця допомога може включати кредити від ЄС (які, ймовірно, не будуть значно меншими цьогорічних), МВФ та Світового банку, кредити від інших урядів та, ймовірно, процентні доходи від російських активів… Такі пом’якшення можуть навіть стосуватися репатріації дивідендів та процентів за іноземним капіталом, але в межах жорстких рамок.

Де візьмуть гроші

Директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанк Антон Болдирєв вважає, що до 41 мільярда доларів надійде Україні з зовнішніх джерел.

Антон Болдирєв Директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанк При базовому сценарії трійкою ключових донорів допомоги залишатимуться ЄС, США та МВФ із сукупним забезпеченням понад 75% усіх зовнішніх надходжень.

Щодо внутрішнього ринку він прогнозує, що основний обсяг запозичень, 356 мільярдів гривень, виділять на виконання боргових зобов’язань, рефінансування погашень ОВДП та фінансування інших державних потреб.