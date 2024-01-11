В ООН закликали донорів активізуватися

Едем Восорну розповіла, що нині понад 14,6 мільйона українців (40%) потребують певної форми гуманітарної допомоги. До того ж близько 4 мільйонів людей, з яких мільйон це діти, досі мають статус ВПО.

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Поки триває війна в Україні та зростають гуманітарні потреби, фінансова підтримка не повинна слабшати... У 2024 році ми закликаємо всіх донорів ще раз активізуватися та допомогти народу України,

– сказала вона.

Також вона нагадала, що понад 6,3 мільйона українців перебувають у статусі біженців й шукають допомоги у інших країнах.

Майже через два роки після серйозної ескалації війни в Україні не припиняються смерті, руйнування, вимушені переміщення та людські страждання. Навпаки, з 29 грудня ми стали свідками ще однієї ескалації конфлікту: повітряні атаки по всій Україні призвели до збільшення числа смертей та поранень серед цивільного населення, а також до масштабних збитків та руйнувань будинків, шкіл, лікарень, енергосистем та іншої важливої ​​цивільної інфраструктури,

– сказала Едем.

Нагадаємо! У Женеві 15 січня представлять річний план гуманітарної підтримки України.

До слова наступного тижня агенства ООН попросять 3,1 мільярда доларів для фінансування допомоги Україні.