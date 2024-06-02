Максимальна пенсійна виплата: хто її отримує та яка сума у 2024 році

Нині максимальна пенсія в Україні становить 10 прожиткових мінімумів. Однак, не всі пенсіонери мають право на отримання такої солідної суми.

Яка максимальна пенсія у 2024 році

У звʼязку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні, змінилась і максимальна пенсійна виплата. Нині вона становить 10 прожиткових мінімумів – тобто 23 610 гривень. Однак, розмір такої пенсії фіксований, тобто це вже кінцева сума з урахуванням усіх надбавок, підвищень та індексації.

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При цьому, максимальну пенсію отримують деякі категорії українців: державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

Підвищення пенсії у червні

З 1 січня цього року в Україні зросла також мінімальна пенсія – з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Порівняно з минулим роком виплата збільшилася на 268 гривень.

Пенсіонери, які вийшли на пенсію за вислугою років, можуть отримати надбавку за додатковий стаж. Перерахунок виплат таких осіб розпочався ще у квітні, однак, фактичні виплати пенсіонери отримають вже у червні.

Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– йдеться у повідомлення ПФУ.

Як нині відомо, розмір надбавки за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні. Сума доплати, яку отримає особа, розраховується індивідуально, зважаючи на її особисті дані.