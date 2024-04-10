Максимальна пенсія в Україні: скільки зараз отримують пенсіонери

Багато соціальних виплат в Україні прив'язані до прожиткового мінімуму. Не винятком є і розрахунок як мінімальних, так і максимальних пенсій.

Розмір максимальної пенсії у квітні

Навіть попри березневу індексацію виплат, розмір максимальної пенсії у квітні не змінився. Річ у тім, що він на 100% залежить від мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який з 1 січня 2024 року він становить 2 361 гривню.

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Відповідно, максимальна пенсія в Україні складає 10 мінімальних виплат, а, отже, дорівнює – 23 610 гривень. І це з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством.

Виняток становлять доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Це регулюється статтею 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування."

При цьому, для виходу на пенсію у 2024 році потрібно мати відповідну кількість стажу:

у 60 років – щонайменше 31 рік страхового стажу;

у 63 роки – 21 років страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

У кого можуть зрости пенсії влітку

Літом планового підвищення пенсійних виплат не відбудеться. Однак, можуть зрости пенсії осіб старше 70 років завдяки віковій надбавці. Розмір цієї надбавки зараз такий:

громадяни від 70 до 74 років включно мають додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Доплата надається громадянам у яких пенсія менша за 10 340,35 гривні. Та додається до пенсії автоматично у місяць, коли особа досягає певного віку.