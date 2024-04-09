Чому влітку зростуть пенсії

Влітку індексації або перерахунку пенсійних виплат незаплановано. Однак, виплати деяких пенсіонерів усе ж зростуть, цьому сприятимуть надбавки.

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Зокрема, вікова доплата надаватиметься особам старше 70 років, за умови, що їхні пенсійні виплати не перевищують 10 340,35 гривні. Така надбавка нараховується автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.

Розмір вікової доплати станом на тепер такий:

для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Як змінились пенсії у квітні

У квітні зросли пенсії одразу декількох категорій пенсіонерів. У зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати, відбулося підвищення гарантованої пенсійної виплати для осіб старше 65 років, які мають повний стаж. Тепер вони щомісячно отримують щонайменше 3 200 гривень.

Також розпочався перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів. Ті, хто до 1 березня 2024 року встиг набути 2 роки нового стажу, отримає відповідну надбавку.

Зверніть увагу! Доплата за кожен рік стажу зараз складає 23,61 гривні.