Почему летом вырастут пенсии
Летом индексации или перерасчета пенсионных выплат не запланировано. Однако выплаты некоторых пенсионеров все же вырастут, этому будут способствовать надбавки.
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В частности, возрастная доплата будет предоставляться лицам старше 70 лет, при условии, что их пенсионные выплаты не превышают 10 340,35 гривны. Такая надбавка начисляется автоматически в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.
Размер возрастной доплаты по состоянию на теперь такой:
- для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Как изменились пенсии в апреле
В апреле выросли пенсии сразу нескольких категорий пенсионеров. В связи с увеличением минимальной зарплаты, произошло повышение гарантированной пенсионной выплаты для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж. Теперь они ежемесячно получают минимум 3 200 гривен.
Также начался перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Те, кто до 1 марта 2024 года успел приобрести 2 года нового стажа, получит соответствующую надбавку.