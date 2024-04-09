Почему летом вырастут пенсии

Летом индексации или перерасчета пенсионных выплат не запланировано. Однако выплаты некоторых пенсионеров все же вырастут, этому будут способствовать надбавки.

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В частности, возрастная доплата будет предоставляться лицам старше 70 лет, при условии, что их пенсионные выплаты не превышают 10 340,35 гривны. Такая надбавка начисляется автоматически в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.

Размер возрастной доплаты по состоянию на теперь такой:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Как изменились пенсии в апреле

В апреле выросли пенсии сразу нескольких категорий пенсионеров. В связи с увеличением минимальной зарплаты, произошло повышение гарантированной пенсионной выплаты для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж. Теперь они ежемесячно получают минимум 3 200 гривен.

Также начался перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Те, кто до 1 марта 2024 года успел приобрести 2 года нового стажа, получит соответствующую надбавку.

Обратите внимание! Доплата за каждый год стажа сейчас составляет 23,61 гривны.