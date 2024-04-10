Размер максимальной пенсии в апреле

Даже несмотря на мартовскую индексацию выплат, размер максимальной пенсии в апреле не изменился. Дело в том, что он на 100% зависит от минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который с 1 января 2024 года он составляет 2 361 гривну.

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Соответственно, максимальная пенсия в Украине составляет 10 минимальных выплат, а, следовательно, равна – 23 610 гривен. И это с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством.

Обратите внимание! Исключение составляют доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Это регулируется статьей 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании."

При этом, для выхода на пенсию в 2024 году нужно иметь соответствующее количество стажа:

в 60 лет – не менее 31 года страхового стажа;

в 63 года – 21 лет страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

У кого могут вырасти пенсии летом

Летом планового повышения пенсионных выплат не произойдет. Однако могут вырасти пенсии лиц старше 70 лет благодаря возрастной надбавке. Размер этой надбавки сейчас такой:

граждане от 70 до 74 лет включительно имеют дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.