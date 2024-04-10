Розмір максимальної пенсії у квітні
Навіть попри березневу індексацію виплат, розмір максимальної пенсії у квітні не змінився. Річ у тім, що він на 100% залежить від мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який з 1 січня 2024 року він становить 2 361 гривню.
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Відповідно, максимальна пенсія в Україні складає 10 мінімальних виплат, а, отже, дорівнює – 23 610 гривень. І це з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством.
При цьому, для виходу на пенсію у 2024 році потрібно мати відповідну кількість стажу:
- у 60 років – щонайменше 31 рік страхового стажу;
- у 63 роки – 21 років страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
У кого можуть зрости пенсії влітку
Літом планового підвищення пенсійних виплат не відбудеться. Однак, можуть зрости пенсії осіб старше 70 років завдяки віковій надбавці. Розмір цієї надбавки зараз такий:
- громадяни від 70 до 74 років включно мають додатково 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.