Яка зараз максимальна пенсія в Україні та чи може вона бути вищою

З 1 січня 2024 року підвищився прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це призвело до збільшення розміру максимальної пенсії.

Яка зараз пенсія в Україні

Зараз максимальна пенсійна виплата складає 23 610 гривень.

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Попри загальне зростання пенсій у 2024 році, 26,14% пенсіонерів все ще отримують менше ніж 3 тисяч гривень. Лише 12,48% пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень.

Згідно з актуальними даними, пенсіонери отримують різні розміри виплат:

17,32% українців мають пенсію в межах від 3 001 до 4 000 гривень.

18,59% отримують пенсію від 4 001 до 5 000 гривень.

25,47% мають пенсію в діапазоні від 5 001 до 10 000 гривень.

Станом на 1 липня середня пенсійна виплата становить 5 816,62 гривні. Для працюючих пенсіонерів цей показник сягає 6 216,20 гривні.

Нагадаємо! Максимальна пенсія включає всі надбавки та доплати.