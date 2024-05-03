Розмір максимальної пенсії в Україні: скільки отримають пенсіонери в травні

Розмір максимальної пенсії в Україні привʼязаний до прожиткового мінімуму. Він з 1 січня 2024 року становить 2 361 гривню.

Яка максимальна пенсія в травні

Максимальна пенсія в Україні складає 10 мінімальних виплат, тобто у травні становитиме 23 610 гривень. Цей розмір фіксований, тобто з урахуванням усіх надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат, встановлених законодавством.

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Виняток становлять лише доплати окремим особам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Це питання регулюється статтею 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування."

Середня та мінімальна пенсія в Україні

Середній розмір пенсійних виплат, станом на кінець квітня становив 5 743,27 гривні. А пенсіонери, що працюють, отримували пенсію в середньому 6 094,28 гривні.

Водночас мінімальні гарантовані виплати у 2024 році є наступними: