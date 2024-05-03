Розмір максимальної пенсії в Україні: скільки отримають пенсіонери в травні
Розмір максимальної пенсії в Україні привʼязаний до прожиткового мінімуму. Він з 1 січня 2024 року становить 2 361 гривню.
Яка максимальна пенсія в травні
Максимальна пенсія в Україні складає 10 мінімальних виплат, тобто у травні становитиме 23 610 гривень. Цей розмір фіксований, тобто з урахуванням усіх надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат, встановлених законодавством.
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Виняток становлять лише доплати окремим особам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Це питання регулюється статтею 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування."
Середня та мінімальна пенсія в Україні
Середній розмір пенсійних виплат, станом на кінець квітня становив 5 743,27 гривні. А пенсіонери, що працюють, отримували пенсію в середньому 6 094,28 гривні.
Водночас мінімальні гарантовані виплати у 2024 році є наступними:
- пенсіонерам із недостатнім страховим стажем – 2 725 гривень,
- пенсіонерам віком 65 – 70 років зі стажем 30 – 35 років, які вже не працюють – 3 370 гривень,
- пенсіонерам 70 – 80 років і стажем 30 – 35 років – 3 240 гривень,
- пенсіонерам віком понад 80 років і стажем 20 – 25 років – 3 370 гривень,
- пенсіонерам молодше 70 років і стажем 30-35 років - 2980 гривень.