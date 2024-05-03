Какая максимальная пенсия в мае
Максимальная пенсия в Украине составляет 10 минимальных выплат, то есть в мае составит 23 610 гривен. Этот размер фиксированный, то есть с учетом всех надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, индексации и других доплат, установленных законодательством.
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Исключение составляют лишь доплаты отдельным лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной. Этот вопрос регулируется статьей 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании."
Средняя и минимальная пенсия в Украине
Средний размер пенсионных выплат, по состоянию на конец апреля составил 5 743,27 гривны. А работающие, пенсионеры, получали пенсию в среднем в среднем 6 094,28 гривны.
В то же время минимальные гарантированные выплаты в 2024 году являются следующими:
- пенсионерам с недостаточным страховым стажем – 2 725 гривен,
- пенсионерам в возрасте 65 – 70 лет со стажем 30 – 35 лет, которые уже не работают – 3 370 гривен,
- пенсионерам 70 – 80 лет и стажем 30 – 35 лет – 3 240 гривен,
- пенсионерам старше 80 лет и стажем 20 – 25 лет – 3 370 гривен,
- пенсионерам моложе 70 лет и стажем 30-35 лет - 2980 гривен.