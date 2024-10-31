Масштабне підвищення податків у Британії: як країна хоче скоротити величезний держборг

Уряд Великої Британії оголосив про різке підвищення податків, прагнучи скоротити державний борг, що значно зріс за останні роки. Це рішення стане одним із найбільш масштабних податкових заходів у країні за останнє десятиліття.

Скільки Британії має принести підвищення податків

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз оголосила про підвищення податків, що мають додати до бюджету 40 мільярдів фунтів (близько 52 мільярди доларів), повідомляє BBC. Зокрема, основний податковий тягар ляже на великі компанії, заможних громадян та нерезидентів.

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Втім, найбільші надходження – у розмірі 25 мільярдів фунтів щороку – забезпечить підвищення внесків роботодавців у національне страхування. Малий бізнес при цьому не постраждає.

Важливо! Уряд вважає, що такі заходи допоможуть скоротити держборг, що вже перевищив 100% ВВП.

Серед інших нововведень:

податки на успадковані пенсії;

податок приріст капіталу;

підвищення акцизи на алкоголь;

скасування пільг для приватних шкіл.

Щобільше, з 2025 року буде також скасовано пільговий податковий режим для іноземців, які живуть у Британії, але сплачують податки за кордоном. За словами міністерки фінансів, це рішення принесе 12,7 мільярда фунтів протягом п'яти років.