Ці жінки можуть отримати понад 30 тисяч від держави: про кого йдеться
Українки, які мають почесне звання "Мати-героїня" можуть отримати спеціальні одноразові виплати. Які нюанси щодо отримання цієї підтримки потрібно знати, читайте далі.
Як можна отримати спеціальну виплату "Мати-героїні"?
Жінці має бути офіційно надано звання "Мати-героїня", повідомляє ПФУ.
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Наразі таке звання присвоюють якщо:
- жінка народила та виховала до восьмирічного віку 5 чи більше дітей;
- йдеться, у тому числі, про дітей, які були всиновлені.
Розмір цієї виплати складає 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Йдеться про показник, встановлений на 1 січня року, коли жінці надали вказане звання.
Наразі наведений мінімум 3 328. Тобто, одноразова виплата для жінок, які мають статус "Мати-героїня" – 33 280 гривень.
Коли жінка, якій присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", не отримала винагороди протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді й отримати винагороду виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно таке звання,
– наголошує ПФУ.
Які документи потрібні для отримання цієї виплати?
Аби отримати таку виплату, жінка має написати заяву за встановленим зразком та зібрати пакет документів. Йдеться про:
- посвідчення особи;
- РНОКПП;
- указ Президента України про присвоєння жінці почесного звання "Мати-героїня";
- а також засвідчений нотаріальний документ, який підтверджує право уповноваженої особи представляти жінку, яка має звання "Мати-героїня".
Де можна оформити виплату для "Матері-героїні"?
Оформити таку виплату можна офлайн. Зокрема, це реально зробити у відділенні ПФУ. Також можна оформити цю допомогу через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної ради. Ця послуга доступна і в ЦНАП.
Звернутись за оформленням цієї виплати можна поштою. До того ж це дозволено зробити через вебпортал Пенсійного фонду та мобільний застосунок ПФУ.