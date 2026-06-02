Ці жінки можуть отримати понад 30 тисяч від держави: про кого йдеться

Українки, які мають почесне звання "Мати-героїня" можуть отримати спеціальні одноразові виплати. Які нюанси щодо отримання цієї підтримки потрібно знати, читайте далі.

Як можна отримати спеціальну виплату "Мати-героїні"?

Жінці має бути офіційно надано звання "Мати-героїня", повідомляє ПФУ.

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Наразі таке звання присвоюють якщо:

жінка народила та виховала до восьмирічного віку 5 чи більше дітей;

йдеться, у тому числі, про дітей, які були всиновлені.

Розмір цієї виплати складає 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Йдеться про показник, встановлений на 1 січня року, коли жінці надали вказане звання.

Наразі наведений мінімум 3 328. Тобто, одноразова виплата для жінок, які мають статус "Мати-героїня" – 33 280 гривень.

Коли жінка, якій присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", не отримала винагороди протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді й отримати винагороду виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно таке звання,

– наголошує ПФУ.

Які документи потрібні для отримання цієї виплати?

Аби отримати таку виплату, жінка має написати заяву за встановленим зразком та зібрати пакет документів. Йдеться про:

посвідчення особи;

РНОКПП;

указ Президента України про присвоєння жінці почесного звання "Мати-героїня";

а також засвідчений нотаріальний документ, який підтверджує право уповноваженої особи представляти жінку, яка має звання "Мати-героїня".

Де можна оформити виплату для "Матері-героїні"?