Как можно получить специальную выплату "Мать-героиня"?

Женщине должно быть официально присвоено звание "Мать-героиня", сообщает ПФУ.

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Сейчас такое звание присваивают если:

женщина родила и воспитала до восьмилетнего возраста 5 или более детей;

речь идет, в том числе, о детях, которые были усыновлены.

Размер этой выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Речь идет о показателе, установленном на 1 января года, когда женщине предоставили указанное звание.

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Сейчас приведенный минимум 3 328. То есть, единовременная выплата для женщин, которые имеют статус "Мать-героиня" – 33 280 гривен.

Когда женщина, которой присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня", не получила вознаграждения в течение соответствующего бюджетного периода по уважительным причинам, она имеет право обратиться за его получением в следующем бюджетном периоде и получить вознаграждение исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного с 1 января года, в котором женщине было присвоено такое звание,

– подчеркнул ПФУ.

Какие документы нужны для получения этой выплаты?

Чтобы получить такую выплату, женщина должна написать заявление по установленному образцу и собрать пакет документов. Речь идет о:

удостоверение личности;

РНОКПП;

указе Президента Украины о присвоении женщине почетного звания "Мать-героиня";

а также заверенном нотариальном документе, подтверждающем право уполномоченного лица представлять женщину, которая имеет звание "Мать-героиня".

Где можно оформить выплату для "Матери-героини"?