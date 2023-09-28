Нафтова компанія з Аргентини вирішила майнити крипту

Аргентинська компанія Tecpetrol установить у шести своїх нафтових свердловинах майнінгове обладнання. Вона збирається видобувати крипту використовуючи попутний газ.

Компанія з Аргентини вирішила стати майнером

Компанія з Буенос-Айреса уклала договір з американською організацією, яка займається тим самим. Метою такої діяльності є зниження шкоди для довкілля та примноження прибутку.

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Майнінгову діяльність компанія розпочне уже через місяць, коли запустять обладнання, розповів головний виконавчий директор Tecpetrol Рікардо Маркус.

Найперспективніша крипта до кінця 2023 року

Майнінг – це дуже енергозатратний процес, який потребує великої кількості електроенергії. Попри це він може бути вигідним для нафтових компаній, адже під час видобутку нафти виділяється великий обсяг попутного газу, який зазвичай просто спалюють, а завдяки майнінгу його експлуатують без шкоди для природи.

Команда криптовалютної біржі Kraken опитала своїх підписників щодо їх прогнозів щодо найперспективнішої крипти до кінця 2023 року. Вони назвали такі монети:

Kaspa (KAS) – високотехнологічна криптовалюта на PoW-алгоритмі;

Radix (eXRD) – токен однойменної платформи смартконтрактів;

Realio (RIO) – токен однойменної інвестиційної блокчейн-платформи;

MOG Coin (MOG) – мем-койн;

Paw (PAW) – мем-койн за мотивами криптовалют, символами яких стали різні тварини;

Litecoin (LTC) – одна з найстаріших монет на ринку;

Ripple (XRP) – токен криптопроєкту Ripple, команда якого влітку 2023 року змогла частково перемогти SEC у суді.