У Xbox додадуть криптогаманці
Такий витік є найбільшим у історії компанії. На тому тижні глава Xbox Філ Спенсер розіслав співробітникам Microsoft лист, у якому пояснив, що їхні плани було "ненавмисно розкрито" в рамках справи FTC проти Microsoft.
Читайте також Біткойн здорожчав на 9 мільйонів: в якій країні рекордно зросла криптовалюта
Я розумію, що це розчаровує, попри те, що багатьом документам уже понад рік і наші плани зазнали змін. Я також знаю, що ми всі дуже серйозно ставимося до конфіденційності наших планів та інформації наших партнерів,
– написав він.
На думку аналітиків, така інтеграція є дуже вдалим рішенням. Наприклад один із засновників біржі Gemini Тайлер Вінклвосс заявив, що крипта це буквально гроші геймерів й ігрова індустрія значно більша за інші розважальні сфери. Біткойн підходить індустрії на базі обміну цінностей, винагород за заробіток та інших речей в онлайн-іграх.
Інтеграція криптогаманців надасть можливість створювати та зберігати матеріальні цінності у внутрішньоігрових всесвітах. Це сприятиме зниженню шахрайства.
Найперспективніша крипта до кінця 2023 року
Команда криптовалютної біржі Kraken провела опитування серед своїх підписників щодо того, яка валюта на їх думку зросте у ціні до 2024 року. Вони відповіли:
- Kaspa (KAS) – високотехнологічна криптовалюта на PoW-алгоритмі;
- Radix (eXRD) – токен однойменної платформи смартконтрактів;
- Realio (RIO) – токен однойменної інвестиційної блокчейн-платформи;
- MOG Coin (MOG) – мем-койн;
- Paw (PAW) – мем-койн за мотивами криптовалют, символами яких стали різні тварини;
- Litecoin (LTC) – одна з найстаріших монет на ринку;
- Ripple (XRP) – токен криптопроєкту Ripple, команда якого влітку 2023 року змогла частково перемогти SEC у суді.