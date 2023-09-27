У Xbox додадуть криптогаманці

Такий витік є найбільшим у історії компанії. На тому тижні глава Xbox Філ Спенсер розіслав співробітникам Microsoft лист, у якому пояснив, що їхні плани було "ненавмисно розкрито" в рамках справи FTC проти Microsoft.

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Я розумію, що це розчаровує, попри те, що багатьом документам уже понад рік і наші плани зазнали змін. Я також знаю, що ми всі дуже серйозно ставимося до конфіденційності наших планів та інформації наших партнерів,

– написав він.

На думку аналітиків, така інтеграція є дуже вдалим рішенням. Наприклад один із засновників біржі Gemini Тайлер Вінклвосс заявив, що крипта це буквально гроші геймерів й ігрова індустрія значно більша за інші розважальні сфери. Біткойн підходить індустрії на базі обміну цінностей, винагород за заробіток та інших речей в онлайн-іграх.

Інтеграція криптогаманців надасть можливість створювати та зберігати матеріальні цінності у внутрішньоігрових всесвітах. Це сприятиме зниженню шахрайства.

Найперспективніша крипта до кінця 2023 року

Команда криптовалютної біржі Kraken провела опитування серед своїх підписників щодо того, яка валюта на їх думку зросте у ціні до 2024 року. Вони відповіли:

Kaspa (KAS) – високотехнологічна криптовалюта на PoW-алгоритмі;

Radix (eXRD) – токен однойменної платформи смартконтрактів;

Realio (RIO) – токен однойменної інвестиційної блокчейн-платформи;

MOG Coin (MOG) – мем-койн;

Paw (PAW) – мем-койн за мотивами криптовалют, символами яких стали різні тварини;

Litecoin (LTC) – одна з найстаріших монет на ринку;

Ripple (XRP) – токен криптопроєкту Ripple, команда якого влітку 2023 року змогла частково перемогти SEC у суді.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.