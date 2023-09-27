В Xbox добавят криптогаманцы

Такая утечка является самой большой в истории компании. На прошлой неделе глава Xbox Фил Спенсер разослал сотрудникам Microsoft письмо, в котором объяснил, что их планы были "нечаянно раскрыты" в рамках дела FTC против Microsoft.

Читайте также Биткойн подорожал на 9 миллионов: в какой стране рекордно выросла криптовалюта

Я понимаю, что это разочаровывает, несмотря на то, что многим документам уже больше года и наши планы претерпели изменения. Я также знаю, что мы все очень серьезно относимся к конфиденциальности наших планов и информации наших партнеров,

– написал он.

По мнению аналитиков, такая интеграция является очень удачным решением. Например, один из основателей биржи Gemini Тайлер Винклвосс заявил, что крипта это буквально деньги геймеров и игровая индустрия значительно больше других развлекательных сфер. Биткойн подходит индустрии на базе обмена ценностей, вознаграждений за заработок и других вещей в онлайн играх.

Интеграция криптогаманцев позволит создавать и сохранять материальные ценности во внутриигровых вселенных. Это будет способствовать снижению мошенничества.

Самая перспективная крипта до конца 2023 года

Команда криптовалютной биржи Kraken провела опрос среди своих подписчиков относительно того, какая валюта по их мнению вырастет в цене к 2024 году. Они ответили:

Kaspa (KAS) – высокотехнологичная криптовалюта на PoW-алгоритме;

Radix (eXRD) – токен одноименной платформы смартконтрактов;

Realio (RIO) – токен одноименной инвестиционной блокчейн-платформы;

MOG Coin (MOG) – мем-койн;

Paw (PAW) – мем-койн по мотивам криптовалют, символами которых стали разные животные;

Litecoin (LTC) – одна из старейших монет на рынке;

Ripple (XRP) – токен криптпроекта Ripple, команда которого летом 2023 года смогла частично победить SEC в суде.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.